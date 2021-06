Peter Petrovčič | foto: Uroš Abram

»Hudo poenostavljanje je, če bi za vladne odloke trdili, da so varovali življenje«

Dr. Katja Šugman Stubbs, ustavna sodnica

ustavna sodnica z vsakotedensko količino odprtih zadev, ki jih imajo sodnice in sodniki v delu.

© Uroš Abram

Že ko je bila konec leta 2018 imenovana za ustavno sodnico, je bilo jasno, da ne bo šlo za povprečno sodnico ali sodnika, čigar odločanje je mogoče najhitreje opisati s floskulo »manj je več«. To, torej njen očitno izkazani ustavnosodni aktivizem v prid človekovih pravic, pa se je najbolj jasno pokazalo v času največje stiske v zadnjih desetletjih, ki jo je družba doživela s sovpadom epidemije covid-19 in sedanje vlade. »Kaj je moja družbena funkcija? Za kaj so me izvolili sem? Da delam to, kar mislim, da je prav in pošteno. Več kot to, ne morem,« so njene besede, ki vse to morda najbolje opišejo.

Vi zagotovo ne kolesarite ob petkih?