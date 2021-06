V soboto v Mariboru parada ponosa, v Ljubljani drag šov

Druga mariborska parada ponosa bo to soboto, 26. junija, ob 17. uri s pričetkom na Trgu svobode, v Ljubljani pa se bo na Metelkovi odvil nastop kraljic preobleke

Prva parada ponosa v Mariboru, 29. junija 2019

© Marko Pigac

Z mariborsko parado ponosa, ki bo potekala v soboto, 26. junija (ob 17. uri se bo povorka pričela na Trgu svobode), se bo zaključil mavrični junij, ki je potekal v okviru programa Maribor skozi rožnata očala. Protestnemu shodu bo sledil program z govorkami in govorci, ki poleg mariborskega župana Saše Arsenoviča in prorektorja Urbana Brena z Univerze v Mariboru, vključuje predstavnice in predstavnike organizacij LGBTQIA+ iz Gorice in Nove Gorice, Koroške ter Ljubljane. Kulturnega programa letos ne bo.

V Ljubljani zvečer šov drag queenic

V Ljubljani se je parada ponosa oziroma povorka odvila že preteklo soboto, ta konec tedna, prav tako v soboto, 26. junija, pa bodo na Metelkovi v Gala Hali postregli s posebnim dogodkom, ki vključuje kraljice preobleke. Enourni drag show bo predstavil performerke in performerje najmlajše generacije slovenskega draga. "Primite se za lasulje, v Sloveniji ful piha," so zapisali organizatorji in napovedali nastope drag queenic z vseh koncev države. Ob 20. uri bodo oder Gala Hale zavzele Babsi Adler, Mentalika, Plastika Dynasty, Paradoxa Dynasty, Patricia Vulva, Vera Vulva in Karmen Daš.

Članice prve mariborske drag hiše Haus of Vulva

© Ema Širec

