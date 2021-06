»Imenovanje rumeni jopiči je za skupino, ki jo sestavljajo neonacisti, neprimerno in zavajajoče!«

Protestna ljudska skupščina opozarja na provokacije neonacistov in njihove povezave s člani največje vladne stranke

© Protestna ljudska skupščina / Facebook

Protestna ljudska skupščina je v sporočilu za javnost danes zapisala, da sta bila čas in lokacija petkovega protesta skladna z vsebino ter izbrana tako, da je dogodek potekal ločeno od državne proslave in je ni oviral. "Pod Prešernovim spomenikom smo postavili manjši oder z mikrofoni, zvočniki in ostalo tehnično opremo. Tik pred začetkom našega programa se je skupina moških z neonacističnimi tetovažami prerinila na oder, ki smo ga pripravili za izvedbo programa in začela ovirat priprave. Kljub večim mirnim pozivom naj se odmaknejo in ne ovirajo našega programa, je skupina začela odrivati protestnice in protestnike, ki so poskušali nadaljevat s pripravami. Preprečili so nam dostop do naše opreme in več ljudi z vso silo odrinili, nekateri starejši pa so posledično tudi padli po tleh. Med zasedbo odra so med drugim poškodovali stojalo za note ene izmed izvajalk programa, grozili ter žalili bližnje udeležence protesta," so zapisali v protestniškem gibanju.

Dodali so, da je bil cilj provokacije očitno preprečevanje protestniškega programa, sprožanje konflikta in provociranje nasilne reakcije, zato so policijo pozvali naj neonacistično skupino umakne in na ta način prepreči nadaljnjo eskalacijo in še hujše fizično nasilje ter hkrati omogoči nadaljevanje našega protesta. "Skladno z svojimi osnovnimi nalogami varovanja shoda in zagotavljanja varnosti udeležencev je to tudi storila," so poudarili.

Po zaključenem protestu je na ljubljanski tržnici glavni predstavnik provokatorske skupine Urban Purgar, povsem brez provokacije pljunil enega izmed protestnikov ter njemu in večim drugim zagrozil, ter med drugim pokazal tudi svojo VIP vstopnico na uradno proslavo, so še zapisali v Protestni ljudski skupščini.

© Delo / Jože Suhadolnik / Protestna ljudska skupščina

"Po naših informacijah so posledično vsaj trije udeleženci proslave policiji podali tudi uradno izjavo zaradi fizičnega napada in groženj provokatorske skupine in njenih članov. Pričakujemo, da bo policija obravnavala prijave in izvedla polno preiskavo ter tudi v prihodnje spremljala njihove aktivnosti ter preprečila nove poskuse tovrstnih nasilnih provokacij. Na tej točki je potrebno še enkrat poudariti da je poimenovanje "rumeni jopiči" za skupino, ki jo sestavljajo neonacisti, popolnoma neprimerno in zavajajoče!" so izpostavili.

Delovanje in stališča te skupine po njihovem nimata nikakršne povezave z znanim gibanjem rumenih jopičev, ki se borijo za ekonomsko pravičnost v Franciji, "temveč gre zgolj za poskus prikrivanja dejanske identitete, načel in osrednjega cilja skupine - motiti in ovirati mirne proteste ter provocirat konflikte".

Protestna ljudska skupščina

"Kot se je povsem jasno pokazalo že na prejšnjih protestih so člani skupine znani slovenski neonacisti, člani "generacije identitete" ter "društva za promocijo tradicionalnih vrednot" (ki izraža borbo za rasno čistost, kot enega izmed svojih osnovnih ciljev) hkrati pa je s strani Ministrstva za kulturo prejelo status društva v javnem interesu. Vodilni član in javni govorec provokatorske skupine je Urban Purgar, ki je hkrati tudi predsednik zgoraj omenjenega društva. To isto društvo pa je hkrati izdajatelj samooklicane "fašistične" nacionalne tiskovne agencije. Poleg pljuvanja na protestnika je pred nekaj meseci policija že preiskovala Purgarja, potem ko je na tviterju objavil posnetke domačih vrat enega izmed protestnikov in mu v pripisu fotografiji javno grozil," so še zapisali v protestniškem gibanju.

Tvit predsednika vlade

© Twitter / Protestna ljudska skupščina

Opozorili so, da je obenem tudi iz večih tvitov predsednika vlade, direktorja policije in ministra za notranje zadeve razvidno, da obstaja jasno zavezništvo in sodelovanje med neonacističnimi skupinami in člani vlade, ki jih še kar naprej hvalijo, retvitajo, vabijo na uradno proslavo, jim dajejo dobrohotne nasvete in primerjajo z biseri, medtem ko 9.000 mirnih državljanov, ki so se mirno zbrali na manifestacijo primerjajo s svinjami.

"Očitno imajo neonacisti v očeh direktorja policije veliko več človekovih pravic kot protivladni protestniki!"

"Tudi današnja odredba nadzora nad delom PU Ljubljana s strani generalnega direktorja policije jasno potrjuje sume predsednika sindikata policistov, da gre za politično motivirane pritiske. Olaj ni do sedaj odredil nadzora dela policistov na protestih še niti enkrat, čeprav se je celo povsem nenasilne protestnike odstranjevalo, pridržalo in kaznovalo na mnogih protestih v preteklih mesecih (na kar so opozarjale tudi mnoge domače in tuje humanitarne in pravne organizacije civilne družbe). Očitno imajo neonacisti v očeh direktorja policije veliko več človekovih pravic kot protivladni protestniki!" so dodali v Protestni ljudski skupščini in poudarili, da iz vladne kritike policije, ki je petkov incident učinkovito umirila, pa lahko tudi sklepajo, da je očitno predstavnikom vlade predvsem v interesu, da bi prišlo do stopnjevanja konfliktov, izgredov ali hujšega nasilja na protestih.

Tvit "rumenih jopičev"

© Twitter / Protestna ljudska skupščina

"Osrednji del novinarskega poklica je jasno predstavljanje dejstev, zato smo prepričani, da naslavljanje provokatorske skupine z imenom "rumeni jopiči" ne odraža dovolj jasno empirično potrjenega dejstva, da gre za neonacistične in ultra nacionalistične skupino, katere edini cilj je oviranje mirnih protestov in izzivanje konfliktov v navezi z interesi trenutne vlade. Da gre pri tem poimenovanju zgolj za poskus zavajanja javnosti, glede identitete skupine potrjuje med drugim tudi dejstvo, da nobeden izmed provokatorjev med protestom niti ni imel oblečenega rumenega jopiča," so dodali in opozorili, da so na Twitterju zgoraj omenjene skupine že začele pozivati k nadaljnjim provokacijam na prihodnjih protestih, zato medije naprošajo, da so s svojimi ekipami prisotni tudi ta petek ob 19. uri na Trgu republike in dokumentirajo morebitne nove provokacije ali poskuse sprožanja konfliktov.