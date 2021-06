Več sto novih prijav spolnih zlorab v RKC

Zaradi prikrivanja obtožb o spolnih zlorabah mladoletnikov s strani duhovnikov je odstopil še en poljski škof

Katoliška cerkev na Poljskem je včeraj razkrila, da je od leta 2018 prejela več sto novih prijav o spolnih zlorabah mladoletnikov s strani duhovščine, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zaradi prikrivanja obtožb o spolnih zlorabah mladoletnikov s strani duhovnikov pa je včeraj odstopil še en poljski škof.

Papež Frančišek je odstop škofa Zbigniewa Kiernikowska iz Legnica že sprejel, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili iz nadškofije v Lublinu.

Vatikan je v zadnjih mesecih kaznoval več poljskih škofov zaradi prikrivanja spolnih zlorab. Poleg tega preiskovalna komisija preučuje, ali je dolgoletni zaupnik in tajnik pokojnega papeža Janeza Pavla II. prezrl obtožbe, ko je bil nadškof v Krakovu.

"Presenetljivo je (...) dejstvo, da smo od zadnje raziskave dočakali nov val razkritij," je ob objavi novega poročila o spolnih zlorabah mladoletnikov po letu 2018 dejal jezuitski duhovnik in koordinator poljske škofije za zaščito otrok Adam Zak. "Torej je zagotovo še veliko skritih primerov," je dejal na spletni predstavitvi ugotovitev poročila.

Od julija 2018 do konca lanskega leta je cerkev prejela poročila o 368 primerih spolnih zlorab mladoletnikov, od katerih so se nekateri zgodili pred desetletji, poroča AFP.

Polovica žrtev je bila v času, ko so se zlorabe zgodile, mlajša od 15 let. Med zlorabljenimi je bila približno polovica deklic in polovica dečkov. Nekatere zlorabe so trajale več kot desetletje.

Poročilo ugotavlja, da je 39 odstotkov prijav utemeljenih, še vedno pa preiskujejo slabih 51 odstotkov prijav, 10 odstotkov so jih zavrnili iz razlogov, kot je pomanjkanje verodostojnosti navedb.

Ugotovitve, ki so jih predstavili včeraj, so nadaljevanje prejšnjega poročila. To je ugotovilo, da je v obdobju med letoma 1990 in 2018 na Poljskem skoraj 400 duhovnikov spolno zlorabljalo otroke in mladoletnike, poroča AFP.

Problem spolnih zlorab v politično vplivni katoliški cerkvi na Poljskem je v zadnjih letih prišel na površje po vrsti dokumentarnih filmov in poročil v medijih o poskusih prikrivanja zlorab, poroča dpa. Dolga vrsta obtožb o spolnih zlorabah je Poljsko, kjer je bila to do nedavnega tabu tema, pretresla zlasti po izidu dokumentarca "Nikomur ne povej" novinarja Tomasza Sekielskega.

