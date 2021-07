»Nastaja tip vladavine, ki spominja na Islamsko državo«

Poljski evroposlanec Robert Biedroń o življenju na Poljskem

Poljski evroposlanec Robert Biedroń: » Velik podpornik vseh teh gibanj je seveda Putin. Putina podpira Salvinijeva stranka – slednji njegovo podobo celo rad nosi na majici –, pri Putinu je tudi Orbán in potem je tu še Poljska.«

Robert Biedroń (1976) je poljski evroposlanec, član skupine Naprednega zavezništva socialistov in demokratov (S & D). Med letoma 2011 in 2014 je bil poslanec v Poljskem Sejmu, do leta 2018 župan mesta Słupsk na severozahodu države s slabimi sto tisoč prebivalci, lani pa tudi kandidat na poljskih predsedniških volitvah. Na Poljskem je znan kot eden najpomembnejših borcev proti homofobiji, pri čemer ni neprizadet: je namreč odkrit gej, kar je lahko na Poljskem precej nevarno.

Začeli bi z bolj osebnim vprašanjem. Sami ste bili večkrat žrtev homofobije – kaj se je zgodilo?