»Nedopustno oviranje izvrševanja volilne pravice«

Nasprotniki vladnega zakona o vodah opozarjajo na primere poskusov oviranja predčasnega glasovanja na referendumu

"Ministrstvo za delo je domovom za starejše vabilo in obrazec za glasovanje po pošti poslalo 30. junija, le 12 ur pred iztekom roka za prijavo," pravijo nasprotniki zakona. "Gre za nedopustno oviranje izvrševanja volilne pravice," opozarjajo. V sredo, 30. junija, se je namreč iztekel rok, do katerega so lahko volilci na referendumu o zakonu o vodah zahtevali glasovanje po pošti iz Slovenije. To možnosti lahko izkoristijo volilci v domovih za starejše, v bolnišnicah in zaporih, po pošti pa lahko glasujejo tudi invalidi.

Državna volilna komisija (DVK) je 1. junija letos na tri ministrstva (za delo, zdravje in pravosodje) poslala dopis in obrazec za glasovanje po pošti. Kot je bila do zdaj praksa, posamezno ministrstvo nato pred vsakimi volitvami ali referendumom pošlje naprej domovom za starejše, bolnišnicam in zaporom.

Letos pa, kot opozarjajo nasprotniki spornega zakona o vodah, se je zgodilo "nedopustno oviranje izvrševanja volilne pravice, ki v luči zahteve po kvorumu vpliva na rezultat referenduma". Gibanje za pitno vodo je sporočilo, da je ministrstvo za delo obvestilo domovom za starejše poslalo šele 30. junija ob 11.50, torej 12 ur pred rokom, do katerega bi se morali oskrbovanci v domovih prijaviti za glasovanje po pošti.

"Socialne delavke v domu so povedale, da so vabilo z ministrstva v dom poslali šele 30. junija, ko je rok za prijavo že potekel."



Nika Kovač,

Inštitut 8. marec

Nika Kovač z Inštituta 8. marec je za spletni portal N1 dejala, so to ugotovili, ko je želela ena od občank, ki živi v domu za starejše, prijaviti glasovanje po pošti, a so ji povedali, da je ta rok že zamudila. "Socialne delavke v domu so povedale, da so vabilo z ministrstva v dom poslali šele 30. junija, ko je rok za prijavo že potekel," je pojasnila Nika Kovač. Po njenih besedah gre za "poskus onemogočanja tega, da ljudje glasujejo".

Sporna novela zakona o vodah, ki jo je pripravila Janševa vlada, bo na referendumu zavrnjena, če bo proti njej glasovala večina volilcev, ki bodo veljavno glasovali, obenem pa mora proti glasovati najmanj petina vseh volivk in volilcev oziroma najmanj 339.726.

Direktor službe DVK Dušan Vučko je za portal N1 povedal, da so dopis in obrazec ministrstvom res poslali že 1. junija. So pa nato tudi na DVK zaznali, da je vlog letos nekoliko manj kot običajno.

V torek, sredo in četrtek (6. , 7. in 8. julija) lahko sicer predčasno oddate svoj glas na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Volivkam in volivcem bo zagotovljeno tudi brezplačno parkirišče.