»Nad našim predsedovanjem lebdi velik črn oblak, naša podoba v Bruslju je katastrofalna«

Tanja Fajon, predsednica Socialnih demokratov in evroposlanka

Socialni demokrati so v zadnjem desetletju v Evropi izgubljali podporo. Njihovi volivci so se selili k novim levim strankam, v Nemčiji recimo predvsem k Zelenim ali Levici, drugod celo k skrajno desnim, populističnim strankam, kot so v Avstriji Svobodnjaki. Podobno usodo so v Sloveniji doživeli tudi v SD, kjer pa se v zadnjem obdobju spet pobirajo. Stranka SD je danes, sodeč po javnomnenjskih raziskavah, najmočnejša opozicijska stranka, Tanja Fajon, ki so jo za predsednico izvolili lani oktobra, pa možna prihodnja mandatarka.

Fajonova ima tesne mednarodne vezi. Sprva kot novinarka, nato kot evroposlanka je aktivna že od leta 2001. Pogovor z njo smo opravili nekaj dni po začetku slovenskega predsedovanja, ki se je začelo z incidentom. Ker je Janez Janša na očitke o vplivanju na pravosodje evropski komisiji kazal sliko s piknika SD, na kateri sta bila dva sodnika, se Frans Timmermans, nizozemski socialdemokrat in podpredsednik evropske komisije, ni želel slikati skupaj s člani slovenske vlade.

Naše predsedovanje EU se je začelo z incidentom. Ste v zadnjih dneh kaj govorili s Timmermansom?