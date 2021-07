Borut Mekina | foto: Borut Krajnc

»Zdaj ni čas za defetizem in jamranje, zdaj je čas za boj«

Marjan Šarec, bivši predsednik vlade

© Borut Krajnc

Marjanu Šarcu (1977) številni zamerijo, ker je pred letom dni nepričakovano odstopil. Pred tem o tej svoji potezi ni obvestil niti svojih koalicijskih partnerjev, kar je bila v politični zgodovini Slovenije dotlej še nikoli videna odločitev, ki je presenetila druge, morda bolj preračunljive in pragmatične politike, vajene igre s pritiski in popuščanji. Karkoli si že o tej njegovi potezi mislimo, jo obsojamo ali razumemo, pa je verjetno dejstvo, da je danes politična slika v Sloveniji precej jasnejša. Mnogi miti, na katere so nekateri še prisegali pred letom dni, so se že razblinili.

Gospod Šarec, ste nekaj posebnega na naši politični sceni. Lahko rečemo, da ste samonikli politik, ki se je bolj ali manj sam odpravil v politiko?