Nagrajeni odvetnik

Franci Matoz, eden izmed najbolj kontroverznih odvetnikov, zaradi zaupanja svojega najljubšega klienta in dobrega prijatelja Janeza Janše zaseda najvišja mesta v gospodarstvu

Franci Matoz je imel vedno nos za izbiranje svojih klientov. Iz anonimnosti se je prebil s pravnim zastopanjem nekdanjega župana Kopra Borisa Popoviča

© Denis Sarkić

»Po mojem mnenju je gospod Matoz tik pred tem, da zamenja gospoda Janeza Janšo. To je zadnja stopnica, ki je še ni osvojil.« S temi besedami je profesor na Ekonomski fakulteti dr. Bogomir Kovač, ki med drugim pri Združenju nadzornikov Slovenije predava profesionalno etiko članov nadzornega sveta, komentiral imenovanje Francija Matoza – sicer enega izmed najbolj kontroverznih odvetnikov v državi – na položaj neizvršnega direktorja Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). Dan kasneje je odjeknila še novica, da je osebni odvetnik Janeza Janše, pa tudi njegov zaupnik in podpornik stranke SDS, postal še predsednik upravnega odbora družbe. Matoz je tako nazivu prvega nadzornika Luke Koper in namestnika predsednika nadzornega sveta Slovenskih železnic dodal še naziv prvega moža DUTB.