Srečanje na Kredarici

Prepis celotnega pogovora med protestnico Teo Jarc, premierom Janezom Janšo in njunimi sopotniki

Janez Janša na Kredarici /

© posnela Piščalka, zajem zaslona RTV SLO

Tea Jarc: Danes je petek in protest se seveda nadaljuje s sočasnim gostom, ki je prišel očitno – končno, prvič – pozdravit protestnike in protestnice. Kakšna čast! Gospod Janez Janša, kaj rečete na to, da ljudstvo že 70 tednov protestira? Da ste na referendumu izgubili za toliko, kot še nobena druga stranka ni izgubila? Da je ljudstvo dalo jasno nezaupnico vladi in vi tega še vedno ne želite slišati?