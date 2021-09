Do 1000 evrov kazni za žaljenje poslanca ali ministra

Za nedostojno vedenje do najvišjih predstavnikov države, poslancev Državnega zbora, ustavnih ali vrhovnih sodnikov notranje ministrstvo predlaga globo od 500 do 1000 evrov. Vlada je predlogu že dala soglasje.

Bo po novem žalitev uradne osebe pomenilo tudi lepljenje nalepk

Janševa vlada se strinja s popravkom Zakona o javnem redu in miru (ZJRM). Za vpitje ali nedostojno vedenje do poslanca, člana državnega sveta, člana vlade, sodnika ustavnega ali vrhovnega sodišča ali njegovega bližnjega bo po novem predpisana globa od 500 do tisoč evrov. Za nedostojno vedenje do "navadnih državljanov" je globa od 104 do 417 evrov, kdor se prepira, vpije ali se nedostojno vede do uradne osebe pri uradnem poslovanju, pa mu zdaj grozi od 417 do 834 evrov globe.

Drugi odstavek 7. člena ZJRM se bo po novem glasil: "Ne glede na prejšnji odstavek se z globo od 500 do 1.000 evrov kaznuje, kdor se prepira, vpije ali se nedostojno vede do uradne osebe pri uradnem poslovanju ali v zvezi z uradnim poslovanjem ali do najvišjih predstavnikov države, poslanca, člana državnega sveta, člana vlade, sodnika ustavnega ali vrhovnega sodišča ali zoper njegovega bližnjega, s takšnim vedenjem pa lahko povzroči vznemirjenje ali razburjenje ali ogrožanje posameznika ali skupine ali škoduje njegovemu ugledu in takšno vedenje pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa osebno zazna na kraju kršitve."

Vlada je spremembe zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru že poslala v parlament, zdaj pa je z amandmaji sledila pripombam Zakonodajno-pravne službe državnega zbora.

"Glede na intenziviranje groženj poslancem in drugim visokim predstavnikom države v zadnjem času se bodo taki primeri nedostojnega vedenja lahko prekrškovno procesirali tudi, če bodo takšna ravnanja osebno zaznale pooblaščene uradne osebe na kraju kršitve," je še v omenjenem soglasju navedla vlada.

