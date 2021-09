Simoniti imenoval direktorja Janševega muzeja

V. d. direktorja Željko Oset pravi, da bi lahko Muzej slovenske osamosvojitve primerne prostore dobil v 30 mesecih, dotlej pa bodo izvajali druge muzejske aktivnosti

Vasko Simoniti, minister za kulturo v tretji Janševi vladi

© Borut Krajnc

Minister za kulturo Vasko Simoniti je za v. d. direktorja Muzeja slovenske osamsvojitve imenoval zgodovinarja Željka Oseta, je za Večer potrdil slednji. Kot piše v današnji izdaji časnika, namreč imenovanja Oseta za v. d. direktorja Muzeja slovenske osamosvojitve niso zasledili še v nobenem sporočilu vlade ali ministrstva.

V marca sprejetem sklepu vlade o ustanovitvi muzeja sicer piše, da direktorja imenuje minister. V sklepu še piše, da poln mandat direktorja traja pet let.

Oset, ki je sodelavec Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici, je povedal, da so naloge muzeja določene v ustanovitvenem aktu in v internih aktih. Med drugim mora zagotoviti pogoje za redno delovanje muzeja. Stavba ob Roški cesti, ki je bila dodeljena muzeju, je po njegovih besedah precej dotrajana, saj so dosedanji poskusi obnove doslej vedno znova zastali.

"Upam, da bo severni trakt stavbe na naslovu Poljanska cesta 40 ustrezno obnovljen, saj gre za nepremično kulturno dediščino, ki jo je lastnik dolžan vzdrževati. Kulturne in demokratične družbe namenijo ustrezno pozornost in sredstva za ohranjanje (trajnost) nepremične in premične kulturne dediščine," je zapisal v odgovoru za Večer.

Projekt Muzeja slovenske osamosvojitve je problematiziralo več institucij in skoraj 200 posameznikov v javnem pismu, v katerem so ustanavljanje muzeja opredelili kot ideološki projekt v korist trenutne vladajoče garniture in "ne dejanje, ki bi bilo v korist izboljšanja položaja kulture v Sloveniji, kar bi od ministra kot skrbnika kulturnega resorja pričakovali".

Glede tega, kdaj bi lahko odprli muzej, Oset odgovarja, da "se zdi", da bi lahko muzej primerne prostore za postavitev stalne razstave in občasnih razstav dobil v 30 mesecih, pri čemer opozarja, da prihodnosti ni mogoče napovedovati, "na kar nas nenazadnje dnevno opozarja tudi pandemija". "Dotlej pa bomo izvajali druge muzejske aktivnosti," je dodal.

Namero o zagonu Muzeja osamosvojitve je vlada predvidela v dopolnjenem predlogu državnega proračuna za leto 2022. Projekt je med drugim lani novembra problematiziralo več institucij in skoraj 200 posameznikov v javnem pismu prek spleta, v katerem so ustanavljanje muzeja opredelili kot ideološki projekt v korist trenutne vladajoče garniture in "ne dejanje, ki bi bilo v korist izboljšanja položaja kulture v Sloveniji, kar bi od ministra kot skrbnika kulturnega resorja pričakovali".

Člani in članice oddelka za zgodovino na ljubljanski Filozofski fakulteti so decembra v javnem pismu ministru Simonitiju izrazili zaskrbljenost nad načrtovano novo muzejsko postavitvijo slovenske osamosvojitve, zaradi odsotnosti javne razprave o tem projektu.

