Kaznovanje

Svoboda izražanja pripada vsem in pomeni tudi pravico do kričanja na politike

Policisti so med drugimi ustavili sociologa, uglednega profesorja Rastka Močnika, ki je bil na protestih s hčerko in njeno prijateljico. Obe sta prekarki. Dejal jim je: »Popišite raje mene, ne pa prekark, jaz prejemam pokojnino.« Niso ga upoštevali.

© Borut Krajnc

Prejšnji petek so se, kot že veliko petkov prej, v Ljubljani zbrali kolesarji. To počnejo že leto in pol, praktično od trenutka, ko je bila marca lani ustoličena Janševa vlada. Tokrat se je manifestacija začela na Trgu republike s spominom na upor v Marezigah, kjer so se pred 100 leti Primorci spopadli s skvadristi. Ti so na dan volitev, maja 1921, prišli v slovensko vas izzvat nerede, vnel se je spopad, v njem je umrlo več ljudi. Upor v Marezigah in barikade, ki so jih isti dan postavili domačini v Ospu, pomenijo prvi resni spopad s porajajočim se italijanskim fašizmom.