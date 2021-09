FOTO: Janša in njegovi vplivni »prijatelji«

Fotografije namigujejo, da se predsednik vlade Janez Janša s podjetnikom Andrejem Marčičem in lobistom Božom Dimnikom ni srečeval zgolj naključno

Janez Janša na jahti Andreja Marčiča

© Pop TV / 24ur

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) bo na podlagi informacij, objavljenih v medijih, in več prejetih novinarskih vprašanjih na lastno pobudo uvedla predhodni preizkus z namenom razjasnitve dejanskega stanja. Gre za včerajšnje poročanje Pop TV o stikih, ki naj bi jih imel predsednik vlade Janez Janša s poslovnežem Andrejem Marčičem in lobistom Božom Dimnikom. Ti naj bi se leta 2016 skupaj vozili z Marčičevo jahto, poleg tega pa naj bi tudi večkrat skupaj igrali golf na Mavriciju. Po objavljenih fotografijah je mogoče sklepati, da so prijateljevali tudi zasebno.

KPK bo v predhodnem preizkusu pridobila dodatne informacije in pojasnila, na podlagi katerih bo lahko ugotovila, ali obstaja sum kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Če bo sum kršitev potrjen, bo uvedena preiskava.

Janša in Dimnik na jahti

© Pop TV / 24ur

Kot piše spletni portal 24ur.com, je Marčič od leta 2003 zaslužil več kot 100 milijonov evrov javnega denarja. Največ denarja se je na račun njegovega podjetja Marand Inženiring prelilo z onkološkega inštituta (več kot 17 milijonov evrov), nato ministrstva za zdravje (več kot 11 milijonov evrov) ter ministrstva za obrambo (več kot 7 milijonov evrov). V IT-podjetju Marand, katerega lastnik in direktor je prav Marčič, pa naj bi bil po navedbah 24ur.com med letoma 2007 in 2014, v času prve in druge Janševe vlade, zaposlen tudi sin Janeza Janše Žan Janša.

"Diana Dimnik je del šestih podjetij, ki se ukvarjajo z medicinsko opremo, njenim razvojem, samo medicino in celo nepremičninami. Kot nadzornica in družbenica stoji za podjetjem Medias International, ki je od leta 2003 do danes s prodajo medicinskega materiala v javnem sektorju zaslužilo več kot 206 milijonov evrov. Največ, dobrih 56 milijonov, se je steklo z računa naše največje bolnišnice, več kot 30 milijonov z onkološkega inštituta, UKC Maribor pa je podjetju odštel več kot 24 milijonov evrov."



24ur.com

Hči Boža Dimnika Diana Dimnik je lastnica ljubljanskega farmacevtskega podjetja, ki velja za enega največjih dobaviteljev v zdravstvu, ki je doslej s prodajo medicinske opreme državi zaslužilo več kot 200 milijonov evrov, še razkriva 24ur.com.

Leta 2003 pa so bili po poročanju portala Necenzurirano Janša, Marčič in Dimnik na golf turnirju na Mavriciju. Marčič je v pismu komisiji državnega zbora za nadzor javnih financ zapisal, da je Janšo prvič in povsem po naključju srečal leta 2003, prav na tem golf turnirju na Mavriciju, ki da ga pogosto obiskuje.

Spletni portal N1 pa je danes objavil članek, v katerem ugotavlja, da naj bi bil Božo Dimnik januarja 2017 na obisku pri Janezu Janši doma. Gre za analizo včeraj na Pop TV objavljene fotografije, ki so jo primerjali s prostorom, v katerem je Janša leta 2014 opravil intervju za Družino.

»Oblast in denar je edino, kar zanima Janšo in njegovo stranko«

Tudi v opozociji od Janše zahtevajo odgovore. "Včeraj ne samo, da je izbruhnila nova afera, ampak so na površje priplavali novih dokazi o koruptivnem dogajanju v naši državi v zadnjih 30 letih," je v izjavi za medije poudaril poslanec LMŠ Robert Pavšič. Po Pavšičevih besedah bi bilo takšno početje v vsaki demokratični državi zadosten razlog ne samo za podajanje jasnih odgovorov, ampak tudi za odstop.

V SD po besedah poslanca Dejana Židana pričakujejo, da bodo "pristojni raziskali vse, kar je treba raziskati". V SAB so "zaskrbljeni, da je največja vladna stranka v preteklosti že vodila preiskovalno komisijo, s katero so očitno zakrivali bistvo problema". Zato je po njihovem mnenju nujno zadevo preiskati, je za STA dejal poslanec SAB Andrej Rajh.

V Levici so medtem prepričani, da sta "oblast in denar edino, kar zanima Janeza Janšo in njegovo stranko", je po poročanju STA dejal Miha Kordiš.