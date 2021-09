Onkološki inštitut preplačal storitve Marčičevega podjetja

Gre za podjetje, ki je prek različnih kanalov povezano z aktualno vlado Janeza Janše

Janez Janša in Božo Dimnik na jahti Andreja Marčiča

Kot so v ponedeljek razkrili na Pop TV se je na račun podjetja Marand z onkološkega inštituta (OI) prelilo več kot 17 milijonov evrov. Gre za podjetje, ki je prek različnih kanalov povezano z aktualno vlado Janeza Janše. "Med drugim je bil v podjetju v času prve in druge Janševe vlade zaposlen tudi njegov sin Žan Janša. Kot je znano, se je premier vlade z direktorjem podjetja Andrejem Marčičem in lobistom Božem Dimnikom v preteklosti večkrat družil ob igranju golfa na Mavriciju, v ponedeljek pa smo razkrili tudi fotografije Janše in Dimnika na Marčičevi jahti Brioni44," so zapisali na 24ur.com.

Da velike količine denarja odtekajo iz onkološkega inštituta, je v oddaji 24ur zvečer poudaril že kirurg onkoloh Erik Brecelj, ki je dejal, da so bili z Marandovim sistemom uporabniki nezadovoljni, podjetje pa da je njihove prošnje, naj vendarle zaključijo delo, vztrajno ignoriralo. "Nato je v stiski prejšnje vodstvo najelo zunanjega sodelavca, informatika, ki je odkril številne nepravilnosti Maranda. Začuda je sledil napad stranke SDS. Napadli so onkološki inštitut, zunanjega izvajalca, očitali napako, ker ni bilo razpisa, kar je bilo res. A niti malo jih niso zanimale nepravilnosti, ki jih je odkril zunanji sodelavec," je dodal.

Kot je v pogovoru za oddajo 24ur pojasnil dr. Sandi Ogrizek, strokovnjak za informacijsko tehnologijo, ki na tem področju deluje že 22 let, je kmalu ugotovil, da se na OI v povezavi s kliničnim informacijskim sistemom dogajajo številne nepravilnosti, prav tako pa, da je komunikacija med izvajalcem (podjetje Marand) in uporabniki (zaposleni na inštitutu) slaba. "Marand je bil tisti, ki je diktiral, s kakšno vsebino in s kakšnim tempom ter za koliko denarja se bo razvijal klinični informacijski sistem. Če je uporabnik imel karkoli proti in če je kaj želel pospešiti, se je Marand izgovarjal, da se to nekako ne da, ker da uporabnik ne sodeluje, ali pa da tehnično ni izvedljivo," je med drugim dejal za 24ur in pojasnil.

Kot ocenjuje Ogrizek, je onkološki inštitut Marandove storitve preplačal za od 10- do 100-krat: "Vse skupaj lahko primerjam samo s sabo, ko izdelam primerljivo aplikacijo, ki ima enako funkcionalnost. Za kakšno ceno? Njihovi izdelki so od 10- pa do 100-krat dražji od tega, kar bi jaz zaračunal kot samostojni podjetnik."

Septembra leta 2019 je Marand Inženiring zaprl svoja vrata, po poročanju 24ur pa se je na isti dan kot družbenik Marčič pojavil z dvema novima podjetjema: Integralis in Marand. "Podjetje Marand plus je bilo v register Ajpes vpisano junija tega leta. Integralis je bil ustanovljen skupaj z Boštjanom Jakličem, od več kot osmih milijonov evrov javnega denarja pa je največ prišlo z ministrstva za javno upravo in generalnega sekretariata Janševe vlade konec leta. Za prenovo podatkovnega centra in nadgradnjo varnostnega arhiviranja je Marčič v Integralis – kot edini prijavljen – v času Janševe vlade prejel dobrih milijon tristo tisoč evrov," so še razkrili na 24ur.com.

