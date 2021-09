Sodišče zavrnilo predlog razrešene direktorice TV Slovenija

Tožba proti javni televiziji

Natalija Gorščak, razrešena direktorica TV Slovenija

© Uroš Abram

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je zavrnilo predlog razrešene direktorice TV Slovenija Natalije Gorščak za izdajo začasne odredbe v tožbi zoper RTV Slovenija zaradi razrešitve z mesta direktorice Televizije Slovenija. O tožbi Natalije Gorščak bo sodišče odločilo po izpeljavi dokaznega postopka.

Kot navajajo v današnji izjavi za javnost, je sodišče v sklepu zapisalo, da postopek razrešitve ni bil kršen, ko generalni direktor Andrej Grah Whatmough pred izdajo sklepa o razrešitvi tožnice v konkretnem primeru ni pridobil predhodnega soglasja programskega sveta RTVS.

Sodišče je prav tako ugotovilo, da je generalni direktor tožnici pred razrešitvijo omogočil zagovor.

Nataliji Gorščak po navedbah RTVS tudi ni bila kršena pravica do ustnega zagovora pred generalnim direktorjem oz. programskim svetom, saj niti statut niti zakon o RTVS takšne obveznosti oz. pravice tožnice v postopku razrešitve ne predvidevata.

Sodišče je prav tako ugotovilo, da v konkretnem primeru ni prišlo do redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov, kot to zatrjuje tožnica, temveč do prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi prenehanja razloga, zaradi katerega je bila sklenjena, so še navedli na RTVS.

"V svoji obrazložitvi je sodišče zapisalo, da v tej fazi postopka tožnica še ni dokazala utemeljenosti svojih ugovorov, saj bo to pokazal šele potek dokaznega postopka pred sodiščem. Prav tako je sodišče zapisalo, da v tej fazi, ko sodišče še ni izvajalo dokazov, tožnica ni izkazala za verjetno, da njena terjatev do tožene stranke RTV Slovenija obstaja. Sodišče je torej predlog tožnice za izdajo začasne odredbe zavrnilo in ugotovilo, da je s formalnega vidika generalni direktor RTV Slovenija kot tožena stranka zadostil vsem statutarnim in zakonskim pogojem."



RTV Slovenija

Grah Whatmough je 20. avgusta direktorici TV Slovenija Nataliji Gorščak prek kurirja vročil sklep o razrešitvi. Poteza Graha Whatmougha je bila pričakovana, saj je sam predlagal njeno razrešitev. O soglasju k predlogu bi moral 16. avgusta razpravljati programski svet RTVS, a je bil nesklepčen. To je pomenilo, da v 15 dneh programski svet o tem ne bo glasoval, s tem pa je dal Grahu Whatmoughu zeleno luč, da postopek izpelje sam, brez soglasja programskega sveta.

