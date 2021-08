Jure Trampuš | foto: Uroš Abram

»Pri moji odstavitvi ne gre zame, gre za javno televizijo, ki noče postati državna«

Natalija Gorščak, direktorica Televizije Slovenija

Na RTV SLO se dogajajo veliki pretresi. Nedvoumno so ti povezani s prihodom novega generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha. Ta je ob izvolitvi dejal, da se ne bo vtikal v program, a počne prav to. Na začetku poletja je napisal mnenji in v njiju osebno, kot direktor, ocenil, da je uredništvo informativnega programa naredilo dve veliki napaki. Gre za zgodbi o diplomi poslanca DeSUS Simonoviča in predvajanju pogovora z izraelskim veleposlanikom. Uredništvo in novinarje pa je javno podprla direktorica Televizije Slovenija, ki zaradi »političnega konstrukta« ni želela odstaviti odgovorne urednice informativnega programa Manice J. Ambrožič. Naslednja poteza je bila pričakovana, generalni direktor se je prejšnji teden, sredi poletja torej, odločil, da bo zamenjal direktorico Televizije Slovenija Natalijo Gorščak. Ni še jasno, ali bo to storil kar sam ali bo iskal soglasje v programskem svetu.

Natalija Gorščak je direktorica televizije postala marca 2019, prej je pol leta delovala kot vršilka dolžnosti. Pravi, da je nekje meja in da oblast namenoma slabi moč javnega medija, kar ni v interesu javnosti. Stvari so vedno hujše, »moder voditelj bi moral poslušati različne opcije in delovati v smeri skupnega dobrega, obstajajo pa tudi voditelji, ki namenoma razdvajajo in zavajajo«. Natalija Gorščak ne namerava odstopiti. Če jo bo direktor samovoljno odstavil, naj bi se odločila za tožbo.

Kako dolgo boste še direktorica TV Slovenija?