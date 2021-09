FOTOGALERIJA: Sredin protivladni protest

Protestniki so pozivali proti obveznim pogojem PCT in k predčasnim volitvam

Policija na Šubičevi ulici nad protestnike z vodnim topom

© Tone Stojko

Na Trgu republike v Ljubljani se je včeraj odvil protivladni protest, na katerem je več tisoč ljudi (po ocenah policije okoli 8.000, po ocenah organizatorjev pa celo okoli 30.000) zahtevalo predčasne volitve in spremembo vseh vladnih covid ukrepov v priporočila.

Policija je uporabila tudi solzivec in vodni top, saj je prišlo do izgredov in metanja predmetov v poslopje parlamenta in policiste. Organizator protesta je bilo gibanje Resni.ca, v katerem so pred shodom na Facebooku sicer pozivali k mirnemu protestu in svetovali, naj se udeleženci protesta izogibajo izgrednikov ter nasilne incidente s snemanjem tudi zabeležijo.

Pred parlamentom v Ljubljani

© Tone Stojko

Več v fotogaleriji Bojana Krajnca in Nika Erika Neubauerja.