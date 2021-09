Janša: »Zapravljamo čas z brcanjem prazne konzerve«

Premier Janez Janša pričakovano zavrnil očitke o lobističnih stikih z največjimi slovenskimi dobavitelji v zdravstvu

Janez Janša na seji DZ med pojasnjevanjem o druženju z lobisti

Predsednik vlade Janez Janša je na današnji seji državnega zbora odgovarjal na poslanska vprašanja o domnevnih lobističnih stikih z največjimi slovenskimi dobavitelji v zdravstvu. Zavrnil je vse očitke, pri tem pa poudaril, da poslovneži pri njem ne lobirajo, ker "vedo, da jaz pač nisem tarča za to".

"Vsi vaši mediji vedno, ko smo mi v opoziciji, pišejo, da SDS nikoli več ne bo v vladi, Janez Janša nikoli več ne bo vodil vlade. Torej, zakaj bi potem lobirali pri nekom, ki ne bo imel nobene moči," je med drugim odgovoril Janša na vprašanja o tem, ali je katerikoli poslovni družbi omogočili sklepanje poslov z državo.

Ob tem je še dejal, da se je s poslovnežem Božom Dimnikom, čigar hči je ena največjih dobaviteljic v slovenskem zdravstvu, srečal večkrat, a da pogovori nikoli niso tekli o poslu. Dimnik je namreč po Janševih besedah v času osamosvajanja deloval v Svetovnem slovenskem kongresu ter pomagal pri pridobivanju mednarodnega priznanja, v času prve Janševe vlade pa je bil predsednik Društva slovensko-hrvaškega prijateljstva.

Janez Janša,

predsednik vlade RS

Koordinator Levice Luka Mesec pa je med postavljanjem poslanskih vprašanj med drugim poudaril, da sicer poslanci res niso pristojni za presojanje o tem, s kom se predsednik vlade druži v zasebnem času, a da je kot politik, ki je v zadnjih 20 letih zasedal vodilne funkcije v državi javnosti dolžan podati pojasnila o stikih z dvema lobistoma in dobaviteljema v zdravstvu, Božom Dimnikom in Andrejem Marčičem, ki sta v tem istem času "skupaj obrnila za okoli 300 milijonov evrov poslov s slovenskim zdravstvom, s slovensko državo".

Podjetja, povezana z Dimnikom in Marčičem, so po Janševih besedah posle z državo v najvišjih vrednostih sklepala v času levih vlad. Ob tem je še pozval opozicijo, da, v kolikor se bori proti korupciji v zdravstvu, podpre predlog koalicije, ki je vložila zakon o drugačnem načinu javnih naročil, ki bo sistemsko onemogočil kakršnekoli podobne očitke, kot jih je deležen sam.

Janša pa je opoziciji tudi očital, da se ukvarja z zadevami iz preteklosti. "V Sloveniji se marsikaj dogaja in mislim, da bodo naslednje leto zelo pomembne volitve in bi bil čas, da začnemo tekmovati s programi, koncepti, s tem, kako se bo sodelovalo za to, da bo Slovenija napredovala hitreje," je prepričan Janša.

Spomnil je tudi, da v Sloveniji trenutno beležimo rekordno nizko brezposelnost po letu 2008, gospodarska rast, ki je bila napovedana prejšnji teden, pa je za dva odstotka višja, kot je bil padec v lanskem letu. Po Janševi oceni so takšni rezultati podlaga za povečevanje blaginje. "Mislim, da bi se spodobilo v tem času, da začnemo tekmovati v tem, kdo bo te priložnosti, ki so bile ustvarjene, v prihodnosti bolje izkoristil, ne pa da zapravljamo čas z mlatenjem prazne slame in brcanjem prazne konzerve, iz česar ne bo nič," je ob tem dejal.

"Vaš vztrajen molk, vaše izogibanje neugodnim vprašanjem, vaša ignoranca do državnega zbora in njegove ustavne funkcije, vse to nas je pravzaprav prisililo, da nastopimo ostro, vztrajno, brezkompromisno in vas vsaj danes soočimo z vsaj enim vprašanjem."



Robert Pavšič,

poslanec LMŠ

Poslanec LMŠ Robert Pavšič, ki vodi preiskovalno komisijo, ki ugotavlja morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij pri ukrepih, povezanih z epidemijo covida-19, je predsedniku vlade očital tudi izogibanje vprašanjem in neudeležbo na sejah komisije DZ za nadzor javnih financ. "Vaš vztrajen molk, vaše izogibanje neugodnim vprašanjem, vaša ignoranca do državnega zbora in njegove ustavne funkcije, vse to nas je pravzaprav prisililo, da nastopimo ostro, vztrajno, brezkompromisno in vas vsaj danes soočimo z vsaj enim vprašanjem," je ob tem dejal Pavšič.

Poslanec Robert Pavšič v DZ Janši zastavlja vprašanje

Janša je sicer zatrdil, da nima z udeležbo na preiskovalnih komisijah nobenih težav ter da se jim v preteklosti ni nikoli izogibal. "Tudi vabilo za petek sem prejel in delam na tem, da bi lahko prišel. Je pa moj koledar poln. Jaz imam v enem tednu več evropskih in mednarodnih obveznosti, kot jih je imel vaš predsednik vlade v celem letu," je dejal.

