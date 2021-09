Je šlo za poskus podkupovanja?

Razkritje povezav med družinami Janša, Marčič in Dimnik je seveda najprej razkritje nekega dvoličneža, ki politične konkurente in še marsikoga drugega zmerja s prvorazrednimi. Ta človek, ki se dela, da je skromni človek iz Šentilja pri Velenju, asket, mož, ki rad v petek po službi v nepretenciozni jakni in s starim nahrbtnikom skoči na vrh Triglava. Novica, da je bil na jahti nekega podjetnika, ne bi bila novica, če ne bi sam tako vztrajno slikal nekega drugega, skromnega Janeza Janše, in ves čas kazal s prstom na druge. A ta drugi je on sam. V resnici preživlja dopuste na eksotičnih otokih, igra golf po vsem svetu, tudi v Avstraliji in na Novi Zelandiji, uporablja na brata napisan vikend na avstrijskem smučišču, rad preživlja čas na jahtah itd.

A to ni nezakonito. To je zgolj patetično in dvolično.

Janša se namreč lahko druži s komerkoli, tudi z lobisti, podjetniki. In ti lobisti in podjetniki seveda lahko sodelujejo z državo – dejstvo, da poznajo Janeza Janšo, da z njim prijateljujejo in dopustujejo, ni avtomatično omejitev. Vendar pa mora na drugi strani Janez Janša kot visoki predstavnik države v skladu s protikorupcijsko zakonodajo na te svoje odnose opozoriti in jih prijaviti – opozoriti, da ima konflikt odnosov, in tako aktivirati posebne postopke za te primere. Gre za izločitve povezanih iz postopkov in podobno.

POP TV, ki je ta teden razkrila nove fotografije z jahte Andreja Marčiča, je v prvem prispevku poudarila nekaj, kar stvari postavlja v problematično luč. Septembra in oktobra 2020 je kabinet predsednika vlade Janeza Janše namreč objavil dva javna razpisa za storitve na področju informatike v višini 1.400.000 evrov – prvega 16. septembra, drugega pa 2. oktobra. Za prijavo so imela podjetja le 48 ur časa, na razpis niso nikjer opozarjali, na razgrnitev zahtev naročnika so prišla tudi druga, a da bi se lahko na razpis enakovredno prijavila, bi potrebovala več časa. Izbrano je bilo seveda podjetje Andreja Marčiča, ki je v obeh primerih tudi edino oddalo popolno prijavo.

Marčič je sicer dolgoletni razvijalec programske opreme, njegova podjetja so že desetletja na trgu, nekateri ga zelo cenijo, drugi zelo črtijo. Njegove storitve za onkološki inštitut se na primer zdijo kot lažne storitve, prek katerih se črpa denar iz tega zavoda. To ga postavlja v čudno luč.

Žal moramo na tej točki zaiti v zasebnost Andreja Marčiča, vendar pa to moramo storiti, ker je v interesu javnosti. Marčič je bil do pred kratkim namreč partner Eve Erjavec, hčere Karla Erjavca – Slovenija je pač majhna. Novembra lani sta se tudi poročila. Žal pa je šlo v zakonu nekaj narobe, zaradi česar sta se letos spomladi že razšla, njuna ločitev pa ne poteka ravno sporazumno. S tem smo posredno pojasnili tudi, od kod prihajajo fotografije, ki razkrivajo, da med Marčičem in Janšo obstaja več kot mimobežno poznanstvo, kot sta zagotavljala doslej. Vendar pa je letos spomladi Eva Erjavec izjavila, da naj bi v času, ko je bilo njuno partnerstvo še živo, Marčič pritiskal nanjo, da naj oče Karl Erjavec sodeluje z Janšo.

Navedena razpisa sta sumljiva že v osnovi in verjetno so to zaznali tudi tožilci, kriminalisti in druge nadzorne institucije. Pač prirejena sta, da bi denar dobil Marčič, to je vidno tudi neukemu bralcu. Vendar pa povezava z družino Erjavec stvari postavlja v drugo luč. Velja pogledati datume. Po padcu Aleksandre Pivec kot predsednice DeSUS avgusta lani se je zelo kmalu začelo govoriti o tem, da naj bi se Karl Erjavec vrnil na vrh DeSUS. Seveda se je o tem najprej šušljalo, prva pa je javno o tem spregovorila visoka predstavnica DeSUS Julijana Bizjak Mlakar, in sicer 6. oktobra.

To postavlja v še bolj čudno luč omenjena sklenjena posla med kabinetom predsednika vlade in Marčičem. Janša je seveda dobro informiran človek, za možnost Erjavčeve vrnitve je zagotovo vedel med prvimi. Je bil torej za transferjem denarja na račun Marčičevega podjetja načrt, da z denarjem pridobijo na svojo stran bivšega in verjetnega bodočega predsednika DeSUS?

Naključij je preveč, da ne bi posumili v to, tudi zaradi izjave bivše Marčičeve žene. Upati gre, da kriminalistična služba ni že preveč poškodovana in da zadevo že preiskujejo. Gre namreč za sum najhujše korupcije.

Velja se spomniti, da se je Karl Erjavec, ko je postal tudi kandidat strank Kul za mandatarja za sestavo vlade, zelo čudno vedel. Zavlačeval je, zagotavljal, da ima podporo poslancev DeSUS, pa je ni imel, odpovedoval nastope in srečanja, spet prestavil glasovanje – in takrat naredil toliko škode s svojim ravnanjem, da so bile vse stranke koalicije Kul videti zelo neverodostojno. In ko je projekt glasovanja za mandatarja propadel, se je nemudoma umaknil. Kaj se je dogajalo v ozadju? Kakšno vlogo pri tem je igral Marčič? Kaj se je zgodilo s sredstvi, ki jih je prejelo Marčičevo podjetje? Sledi denarja bodo kriminalisti zlahka pregledali.

Vendar pa navedeno ne postavlja v čudno luč le navedenih, ampak tudi vse druge, ki so tako nenavadno odstopili od svojih dolgoletnih stališč in prestopili na stran Janeza Janše in ga danes tako vneto podpirajo. To so predsednik SMC Zdravko Počivalšek in poslanci SMC, pa poslanci stranke DeSUS, seveda tudi stranka SNS. Mar v Sloveniji tako potekajo stvari? So bile zadaj kakšne transakcije, kot je opisana?

Razkritje POP TV ima torej neprimerno večje razsežnosti, kot se zdi na prvi pogled. Ne gre le za počitnice na jahti.