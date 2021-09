Urban Purgar je v zaporu

Domnevno zaradi nasilništva in za dobo petih mesecev

Časnik Večer poroča, da je eden vidnejših predstavnikov slovenskega skrajno desnega gibanja rumeni jopiči Urban Purgar v zaporu. Včeraj popoldne se je moral zglasiti na prestajanju kazni na Povšetovi ulici v Ljubljani. To so potrdili tudi na spletnem blogu NTA, ki mu je Purgar še pred kratkim urednikoval, nato pa je odstopil.

Večerovi novinarji so razkrili, da naj bi moral Urban Purgar v zapor za pet mesecev, domnevno zaradi nasilništva. Poleg tega naj bi bil obsojen še na sedemmesečno zaporno kazen, a ta sodba po naših informacijah še ni pravnomočna.

Purgar je nekdanji predsednik Društva za promocijo tradicionalnih vrednot, ki ima status kulturne organizacije v javnem interesu. S položaja predsednika društva je odstopil 8. septembra, ko je Pravna mreža za varstvo demokracije sporočila, da je sprožila postopek za prepoved delovanja tega društva. Razlog so bile prav Purgarjeve izjave, s katerimi je spodbujal narodno, rasno in drugo neenakopravnost, omenjal je tudi nacističnega voditelja Hitlerja oziroma ga označil za "heroja".

Že konec avgusta pa je aktiv delavk in delavcev v kulturi uprizoril performans, ki ga je poimenoval "svečana otvoritev razstave v javnem interesu". Kulturniki so poslopje ministrstva za kulturo, ki je omenjenemu društvu podelilo status kulturne organizacije v javnem interesu, polepili s plakati, na katerih so bile sporne Purgarjeve izjave. Pretekli teden sta o statusu na skupni seji razpravljala tudi parlamentarni odbor za kulturo ter parlamentarna komisija za peticije. Vabljen je bil tudi minister Vasko Simoniti, ki pa je že po slabi uri sejo zapustil, brez da bi se opredelil do predloga, po katerem bi poslanci pozvali ministrstvo, naj prekliče sklep o podelitvi statusa društva v javnem interesu.

Zaradi posredovanja policije na alternativni proslavi ob dnevu državnosti, ko so rumeni jopiči provocirali protivladne protestnike, je generalni direktor policije Anton Olaj odredil strokovni nadzor nad delom policije. Ta je namreč s protesta odstranila 13 pripadnikov rumenih jopičev, po končanem nadzoru pa so trije vodilni ljubljanski policisti dobili opozorila pred odpovedjo.

