Proti postavitvi spomenika namestniku Leona Rupnika

Stanko Majcen je bil v času okupacije med drugo svetovno vojno pomočnik predsednika Ljubljanske pokrajine Leona Rupnika, kasneje pa tudi njegov namestnik

Leon Rupnik na prvi domobranski prisegi na Hitlerjev rojstni dan na bežigrajskem stadionu 20. aprila 1944.

© Fotograf: neznan, hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije

Mariborska izpostava Levice že nekaj časa poziva, da se v štajerski prestolnici zaustavi načrtovana postavitev doprsnega kipa Stanku Majcnu. Poudarjajo, da to ni primerno, predvsem zaradi njegovega delovanja v času druge svetovne vojne, ko je bil pomočnik predsednika Ljubljanske pokrajine Leona Rupnika, kasneje pa tudi njegov namestnik.

Mestna občina Maribor (MOM) postavitev kipa Majcnu načrtuje letos, za ta namen je v proračunu namenjenih 15.000 evrov.

"Ali sta se Urad za kulturo in mladino in strokovna komisija o primernosti postavitve posvetovala tudi z zgodovinsko stroko? Z mariborskimi zgodovinarji (imamo oddelek na univerzi)? Ali recimo z Muzejem narodne osvoboditve?" se sprašujejo v Levici ter poudarjajo, da je ti postopki sicer običajna praksa. Obenem MOM sprašujejo, zakaj se o tem ni opravila kakšna javna razprava, ki bi bila po njihovem zagotovo potrebna. "Ali je postavitev spomenika enemu vidnejših predstavnikov kolaboracije med drugo svetovno vojno strokovna ali politična odločitev vodstva občine?" se še sprašujejo v Levici.

"Maribor je med drugo svetovno vojno preveč trpel pod škornjem okupatorja, zato je človeku, ki je aktivno sodeloval z okupatorji, tistimi okupatorji, ki so se namenili Slovence izbrisati iz sveta, nedopustno dejanje."



Levica

Ob tem so opozorili, da je bil Stanko Majcen eden pomembnejših političnih delavcev v času Kraljevine Jugoslavije, od leta 1935 do italijanske okupacije, v času bana Natlačna, je bil namreč podban Dravske banovine. V času okupacije, od leta 1943, pa pomočnik predsednika Ljubljanske pokrajine Leona Rupnika ter od leta 1944 njegov namestnik, so opozorili v Levici.

V Levici zato pozivajo župana, da takoj odstopi od načrtovane postavitve spomenika Stanku Majcnu, ne glede na to, kako "dober pisatelj in pesnik je bil". "Sredstva, ki ste jih namenili temu početju, pa naj občina nameni za obnovo spomenika talcev in njegove okolice ali kakšnih drugih pomnikov okupatorskega in kolaborantskega terorja nad Mariborčani. Ali pa jih namenite kakšnim vzgojnim, spominskim vsebinam, ki bodo naše otroke seznanile s tem, kaj se je v Mariboru dogajalo med drugo svetovno vojno – koliko domoljubov je bilo pregnanih, deportiranih, mučenih, ustreljenih – samo zato, ker so se uprli nacistom. Maribor je med drugo svetovno vojno preveč trpel pod škornjem okupatorja, zato je človeku, ki je aktivno sodeloval z okupatorji, tistimi okupatorji, ki so se namenili Slovence izbrisati iz sveta, nedopustno dejanje," so še zapisali v Levici.