Janševa hibridna vojna

Mediji stranke SDS so postali del evropske rasistične propagandne mreže, ki jo z dezinformacijsko kampanjo podpira tudi Rusija

Direktor Ukoma Uroš Urbanija je po enoletnem uničevanju STA tik pred zmago.

© Luka Dakskobler

»Avstrijski mediji povzeli to, kar slovenski niso. Intervju z Janezom Janšo na Demografskem vrhu,« so minuli teden zapisali na Nova24. Temu je sledil povzetek pogovora, ki ga je imel predsednik vlade na Demografskem vrhu v Budimpešti in ki ga je v nemščini poobjavil portal Unser Mitteleuropa. A omenjeni portal dejansko ni avstrijski medij, ampak je eno od pomembnejših komunikacijskih središč evropskih skrajno desnih gibanj, ki jih s kampanjo lažnih novic posredno podpira tudi Rusija. Primer ne kaže le, kako globoko na desno je zašla SDS, ki zdaj že precej jasno služi tistemu, kar so v tej stranki pred leti označevali za rusko hibridno vojno proti Evropi, ampak tudi, zakaj želi vlada Janeza Janše oslabiti ali uničiti Slovensko tiskovno agencijo (STA).