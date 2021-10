Po Veselinoviču Kadunc?

Na STA prihaja medijski krizni menedžer

Neljuba direktorja: Igor Kadunc, RTV (levo), in Bojan Veselinovič, STA (desno). Igor Kadunc se je, potem ko je programski svet RTV zavrnil njegovo imenovanje za direktorja, zdaj edini prijavil za položaj direktorja STA.

Bojan Veselinovič je prejšnji teden zaradi neuspešnih pogajanj z Uradom vlade za komuniciranje (UKOM) odstopil s položaja direktorja, seveda pa se tudi ni prijavil na novi razpis za direktorja STA. Če namreč ne bi odstopil, bi mu mandat potekel 31. decembra letos, zaradi česar so na STA v začetku septembra objavili razpis za novega direktorja. Na ta razpis pa se je prijavil le en kandidat, in sicer Igor Kadunc, ki je do aprila letos opravljal funkcijo generalnega direktorja RTV Slovenija. Če bo Kadunc izbran, bo funkcijo s petletnim mandatnim obdobjem nastopil 1. januarja prihodnje leto. Seveda, če bo STA tedaj še obstajala.