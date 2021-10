Krivci imajo imena

Če bi se dvajsetletnica, ki je umrla zaradi zapleta po cepljenju s cepivom družbe Janssen, rodila v Nemčiji, Franciji, Italiji ali v kateri od številnih drugih evropskih držav, se ne bi mogla cepiti s tem cepivom, ker so v teh državah upoštevali navodila proizvajalca in nadzornikov

Sveče na Trgu republike za dekle, ki je umrlo po cepljenju

Prejšnjo sredo je zaradi domnevnega zapleta po cepljenju proti koronavirusni bolezni umrla 20-letna slovenska državljanka. To je že druga državljanka Slovenije, ki je bila cepljena s cepivom družbe Janssen in je umrla zaradi neželenih učinkov. Razlog je v redkem neželenem učinku nastajanja krvnih strdkov, ki se pojavijo pri tem in drugih vektorskih cepivih. A vsaj v zadnjem primeru gre za izgubo človeškega življenja, ki bi se ji lahko izognili, že če bi država, vlada ravnala kot dober gospodar. Toda vlada je storila ravno nasprotno, pravzaprav je smrt mlade ženske dejansko in dokazljivo posledica vladnih odločitev, med vladnim ravnanjem in to izgubo življenja obstaja vzročna zveza. O politični odgovornosti nima smisla izgubljati besed, saj je odvisna od volje oblasti same. Vendar je treba spregovoriti o tem, kakšna je odškodninska odgovornost države ter tudi odškodninska in predvsem kazenska odgovornost njenih predstavnikov, torej ministrov.