Upor ljudstva

Vodni top požara ne gasi, ampak ga razplamteva

V torek, 5. oktobra, so protestniki, opremljeni s slovenskimi zastavami, krenili po Ljubljani. Sledili so jim policisti, jih blokirali, preusmerjali, če ni šlo drugače so množico skušali razbiti s solzivcem in vodnim topom, grobo in nasilno.

© Nik Erik Neubauer

Protesta, ki je potekal prejšnjo sredo, 29. septembra v Ljubljani, se je udeležila nenavadna, velika množica ljudi. In bili so zelo različni. Mladi, starejši, jezni, razočarani. Imeli so dovolj vsega, ukrepov, vlade, epidemije, odrekanja, poniževanja. Ljudi je bilo res veliko, njihova jeza je bila brezmejna.