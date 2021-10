Monika Weiss | foto: Uroš Abram

»Podražitve bodo najbolj prizadele gospodinjstva z nizkimi dohodki«

Igor FeketIja, ekonomist

© Uroš Abram

Igor Feketija, letnik 1978, je ekonomist. Poučuje na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, na Katedri za ekonomijo. Je natančen analitik, ki pa se zaveda družbene in socialne vloge ekonomije. Ekonomijo živi tudi v praksi, saj je delavec in upravljavec v svojem podjetju v Celju. Igra klavir in košarko.

Ta teden so udarile napovedi o 30-odstotni podražitvi cen elektrike in 12-odstotni podražitvi zemeljskega plina. Cena litra dizla ali bencina je že pri 1,5 evra. Kaj te podražitve, ki so le nove v vrsti podražitev zadnjih mesecev, pomenijo?