Borut Mekina | foto: Borut Krajnc

»Evropska unija že razpada«

Sophie in ‘t Veld Vodja delegacije odbora evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (Libe) o misiji v Sloveniji

© Borut Krajnc

Kako hladno so vas prejšnji teden sprejeli v Sloveniji? So vam že kdaj gostitelji, ki so vas povabili, tako zaloputnili vrata?