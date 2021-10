Usodno šopirjenje

Če še menimo, da je unija dobra za Slovenijo, potem Janez Janša s svojim spodkopavanjem Bruslja naši državi škodi

Včasih ni težko biti vljuden: Janez Janša in Ursula von der Leyen na Brdu

© Borut Krajnc

Nekaj naukov smo v našem, več kot intenzivnem odnosu z Brusljem v zadnjem letu in pol tukajšnje vladavine Janeza Janše že spoznali. Prvi in verjetno najpomembnejši je, da je EU s svojimi institucijami precej nemočna v dogajanju, kakršnemu smo priča tudi v Sloveniji. Govorimo o situacijah, v katerih začne lokalni avtokrat spodjedati demokracijo, neodvisne institucije, civilno družbo ali ko ruši ravnovesje med zakonodajno, izvršilno in sodno vejo oblasti ter omejuje ali spodjeda občutek svobode, ko svoj lojalnostni princip strankokracije kot virus širi po celotni, med seboj načrtno skregani družbi.