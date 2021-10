Kje so naši zdravstveni milijoni?

Rekordni dobički zasebnih zdravstvenih zavarovalnic zaradi epidemije tlakujejo pot novemu zasebnemu zdravstvenemu sistemu

© Tomaž Lavrič

V času epidemije smo se občani, če je to le bilo mogoče, na široko ognili zdravstvenim ustanovam. Če nas je bolel zob, smo raje potrpeli, kronični bolniki so raje ostajali doma in operacije prestavljali v nedoločeno prihodnost. Na drugi strani so zaradi epidemije tudi bolnišnice vse manj nujne posege potiskale v prihodnost, zdravstveni domovi pa so na najrazličnejše načine poskušali omejevati obiske. Posledica vsega tega je bilo seveda manj opravljenih storitev.