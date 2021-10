Zdravniki dvoživke

Kdaj bodo v bolnišnicah nehali podpirati specialiste, ki delajo še pri zasebnikih in s tem ustvarjajo čakalne vrste v javnem sektorju?

Čakalne dobe za specialistične storitve ostajajo dolge ali pa se celo podaljšujejo, na stotine zdravnikov pa služi dodaten denar s honorarnim delom za zasebne izvajalce. Številnim je cilj, da zberejo zadosti kapitala, da gredo na svoje in še sami pridobijo koncesijo, s tem pa tudi privilegij, da prosto razpolagajo s svojim časom in denarjem ter si izbirajo paciente

© Borut Krajnc

Zdravniki zasebniki, sicer redno zaposleni v državnih bolnišnicah in zdravstvenih domovih, so ena večjih anomalij slovenskega zdravstva. Številni med njimi, četudi imajo zagotovljene vse prednosti varne in dobro plačane javne službe, namenjajo veliko energije in časa pridobivanju dodatnega zaslužka z delom v zasebnih ambulantah in klinikah, ki delujejo na podlagi koncesij in jih plačuje javna zdravstvena blagajna. Tako se je v Sloveniji že vzpostavil vzporedni zdravstveni sistem z bistveno manj nadzora in tudi družbene odgovornosti, v katerega odtekata kader in denar, ki bi še kako prav prišla javnim bolnišnicam in zdravstvenim domovom.