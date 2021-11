Vsebina naj začrta pot do glasovnic!

Glas ljudstva

Slovenski (pa tudi svetovni) politični diskurz se vse bolj spreminja v takšnega, kot ga je v eseju o ukinitvi političnih strank opisovala Simone Weil. Stranke v politiko prinesejo (po)govor, ki, namesto da bi se osredotočil na dejanske, oprijemljive probleme in rešitve, ponuja vedno isto vprašanje: "Katero stranko voliti?"

To je približno tako, kot če bi namesto športnega tekmovanja organizirali razpravo o tem, koga bi najraje videli za zmagovalca. Jasno je, da to športu ne bi koristilo, in vendar nekatere stranke (pa tudi posamezniki, ki svoje mnenje lansirajo kot splošno veljavno) počnejo točno to, ko rečejo: "Prav je, da so malo na oblasti levi, potem pa spet desni."

Namen demokracije ni, da enakomerno porazdeli politično moč med vse "igralce", ki bi si želeli kos pogače. Demokracija, v kolikor deluje dobro, mora vsem zagotavljati toliko pravic in vzvodov moči ter varnostnih mehanizmov, da je vseeno, "kdo" je na oblasti. Naslednje leto glasuješ vsaj trikrat – pripravi se.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.