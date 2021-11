Cepiti otroke?

Tudi po precepljenosti otrok, starih od 12 do 17 let, Slovenija zaostaja za evropskim povprečjem. Pri čemer se nekatere države že odločajo za cepljenje otrok, starih od pet do 11 let.

Prav je, da ljudje ščitijo otroke. Normalno je tudi, da ljudje ne zaupajo tistim, ki svoj prav želijo doseči z nasiljem, žalitvami, manipulacijami. A otroci ne smejo biti žrtve prepirov in zarot. (sredin protest v Ljubljani pretekli teden

© Gašper Lešnik

Najprej nekaj podatkov, realnih, potrjenih, nobenih zarot in statističnih akrobacij ni za njimi. Po podatkih NIJZ je v Sloveniji v starostnem razredu od 0 do 17 let z najmanj dvema odmerkoma cepljenih skoraj 30 tisoč mladih, samo z enim pa še 6000. Ker se v Sloveniji lahko cepijo samo starejši od 12 let, je v tej starostni kategoriji polno cepljena slaba četrtina mladih, večina izmed njih je srednješolcev. To je skoraj trikrat manj, kot je cepljenih v odrasli populaciji. Tam je delež cepljenih z vsemi odmerki 64 odstotkov, kar je malo in očitno premalo, da bi nam samo s cepljenjem uspelo omejiti širjenje epidemije in polnjenje bolnišnic.