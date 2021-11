»Delta se je pojavila pred cepivom«

Tatjana Avšič - Županc, virologinja

Dr. Tatjana Avšič – Županc 25. februarja lani, ko so bili zaznani primeri okužb večinoma še na Kitajskem (slika na ekranu

© Borut Krajnc

Dr. Tatjana Avšič - Županc je vodja laboratorija za diagnostiko zoonoz in laboratorija Svetovne zdravstvene organizacije na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo ter profesorica na ljubljanski Medicinski fakulteti. Pod njenim vodstvom zaposleni testirajo vzorce bolnikov, za katere obstaja sum okužbe z novim koronavirusom. Z virusom se tako gleda iz oči v oči vsak dan, pozna vse njegove pojavne oblike – še posebej dobro različico delta, ki še vedno polni bolnišnične postelje in spet narekuje sedanji val porasta okužb.

Različica novega koronavirusa delta je navkljub temu, da imamo danes na voljo že cepivo proti covidu-19, hudo zamajala temelje našega zdravstvenega sistema. Kako drugačen je ta virus od tistega, s katerim smo se srečali na začetku epidemije? In ali je trenutno stanje v zdravstvu, ki ga opazujemo, tudi neposredna posledica tega, da imamo opravka z drugo različico virusa?