Gremo mi po svoje

Sredi kriznih razmer želijo zdravniki izstopiti iz enotnega plačnega sistema

Zdravniki dejansko Slovenije ne zapuščajo. V zadnjih petih letih je v tujino odšlo skupaj 326 zdravnikov, to pomeni, da jih v tujino vsako leto odide odstotek vseh. Pri sestrah so razmere bolj resne in zaskrbljujoče

© Borut Krajnc

Med več kot 160 tisoč zaposlenimi v javnem sektorju imajo zdravniki daleč najvišje plače. Na prvih 50 mestih lestvice najbolje plačanih vsak mesec najdemo skorajda izključno zdravnike, ki prejemajo bruto izplačila od deset, 15 pa tja do več kot 20 tisoč evrov. Ko smo v Sloveniji pred dobrimi 15 leti dobili današnji sistem javnih plač, je ta temeljil na načelu, da morajo imeti najpomembnejši zaposleni v posameznih družbenih podskupinah primerljive osebne dohodke. Zdravniki, sodniki, tožilci, poslanci, ministri ali profesorji, recimo, so bili uvrščeni v podobne plačne razrede. A so se zdravniki zadnja leta, predvsem zaradi skrajševanja čakalnih dob in dodatnega nagrajevanja za nadurno delo, že oddaljili od drugih. Uspelo jim je, da so si priborili najrazličnejše dodatke, zato so njihovi dejanski dohodki danes med najvišjimi.