Kako do obveznega cepljenja?

Kaj določa slovenska zakonodaja

Četudi bi cepljenje v Slovenije res postalo obvezno, to ne pomeni, da bo tudi prisilno, nihče ne bo ljudi z injekcijo preganjal po ulicah in jih na silo cepil. Res pa je, da država pozna drugačne metode prepričevanja. Ena od njih je striktno izvajanje PC pogoja.

© Borut Krajnc

1. Zakon o nalezljivih boleznih v 22. členu določa bolezni, za katere je predpisano obvezno cepljenje. To so hemofilus influence b, davica, tetanus, oslovski kašelj, otroška paraliza, ošpice, mumps, rdečke in hepatitis B. Bolezni covid-19 ni med njimi.