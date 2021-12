»Problem cepljenja v osnovi ni teoretsko, temveč praktično, pravzaprav tehnično vprašanje«

IZJAVA DNEVA

"Problem cepljenja v osnovi ni teoretsko, temveč praktično, pravzaprav tehnično vprašanje. Če bi se epidemijo dalo končati z enkratno dozo cepiva, bi ga uvedle že vse evropske države. A pri virusu, ki stalno mutira, potrebujemo predvsem fleksibilnost, hitro odzivanje, prilagajanje. Za to pa ne potrebujemo množične poslušnosti, temveč množično zaupanje."

"Uvedba obveznega cepljenja je zato lahko kvečjemu kronanje konsenza, ki se je v družbi že ustvaril: v zakon lahko naknadno zapišemo, kar v praksi že izvajamo, ne moremo pa pričakovati, da bomo s črko na papirju in grožnjo palice nadomestili pomanjkanje zaupanja."

(Zgodovinar in kolumnist Luka Lisjak Gabrijelčič o tem, da pri virusu, ki stalno mutira, potrebujemo predvsem hitro odzivanje in prilagajanje; via Delo)

