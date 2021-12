Metla že pometa

Pretres po imenovanju Jadranke Rebernik za vršilko dolžnosti odgovorne urednice na TV Slovenija se še ni umiril, ko se je že pojavila politična cenzura

Ekipa za uravnoteževanje medijskega prostora: Janez Janša, Uroš Urbanija in Andrej Grah Whatmough, generalni direktor RTV

Minuli teden so družbena omrežja preplavili očitki o cenzuri. Zgodila naj bi se bila na TV Slovenija, bila naj bi prvi dokaz, kako bo poslovala in urednikovala nova ekipa, trojček, ki ga sestavljajo generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough, v. d. direktorja Televizije Slovenija Valentin Areh in v. d. odgovorne urednice informativnega programa Jadranka Rebernik.