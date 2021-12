Operacija naskok

Odhajajoče vladne stranke in njihovi podporniki kanijo dokončno prevzeti programski in nadzorni svet RTV Slovenija

Sanjski trojček: pričevalec Jože Možina, narodnobuditeljski Igor Pirkovič, izvrševalka Jadranka Rebernik (v ozadju Aljuš Pertinač, voditelj oddaje Faktor na TV3)

Januarja se članom programskega sveta RTV Slovenija, tistim, ki jih predlagajo politične stranke, izteče mandat. Mandatno-volilna komisija državnega zbora, predlog mora biti dokončno potrjen še na plenarni seji, je izbrala pet ljudi, ki so jih predlagali vladne stranke in njihovi podporniki. To je storila, čeprav vlada v parlamentu nima večine in zakon določa, da mora pet članov, ki jih državni zbor imenuje na predlog političnih strank, »v največji možni meri upoštevati zastopanost strank v državnem zboru«. Izvoljeni so bili le kandidati strank NSi, SMC, SDS, SNC in stranke DeSUS, katere predsednik Ljubo Jasnič je ostro in nemočno protestiral proti ravnanju svojih poslancev.