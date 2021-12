Borut Mekina | foto: Uroš Abram

»Naslednje volitve morajo biti podobne letošnjemu referendumu za čisto pitno vodo«

Zoran Janković, župan Ljubljane

© Uroš Abram

Zoran Janković se je že zapisal v zgodovino Ljubljane. Z letošnjim letom je postal župan mesta z najdaljšim stažem. Pred njim je imel ta rekord – 14 let županovanja – Ivan Hribar, ki je mesto vodil med letoma 1896 in 1910. Janković v intervjuju pojasnjuje, zakaj se je začasno umaknil iz javnosti in zakaj je mesto začelo vse glasneje nasprotovati vladnim ukrepom proti epidemiji.

Gospod Janković, pogrešali smo vas. Je res ali se nam je zgolj zdelo, da ste se v začetku epidemije umaknili iz javnosti?