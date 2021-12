»Je prav, da o smrti ene same tragično preminule osebe zaradi cepljenja govorimo več tednov?«

"Ne vem, zakaj je smiselno nenehno s prstom kazati na ta primer, ki je res tragičen, a tudi izjemno redek, in na ta način po nepotrebnem prilivati olja na ogenj nezaupanja in jeze proticepilcev. Mar ne bi bilo bolj smiselno in tudi etično upravičeno, da našo pozornost namesto skrajno redko resnim stranskim učinkom cepljenja v precej večji meri posvetimo pogostim in resnim posledicam okužbe, v zadnjem času več kot 10 dnevno umrlim, prenapolnjenim bolnišnicam in njihovim intenzivnim oddelkom? Je res prav, da o smrti ene same tragično preminule osebe zaradi cepljenja govorimo več tednov in temu posvečamo dolge kontaktne oddaje, vse tiste, ki dnevno izgubljajo boj z virusom pa strpamo v eno samo številko, in jo kot statistično zanimivost omenimo bolj mimogrede?"

"Bojim se, da je nesorazmerno velik medijski in javni interes ob tragično umrli osebi za posledicami cepljenja z vektorskim cepivom dodatno vplival na zmanjšanje pripravljenosti posameznikov, da se cepijo. Iz nemškega medijskega prostora, ki ga poznam razmeroma dobro, ne poznam niti enega primera podobnega poročanja, pa ne zato, ker v Nemčiji nihče ne bi umrl za posledicami cepljenja, temveč zato, ker natančno vedo, da je cepljenje edino učinkovito, sorazmerno varno in za večino dostopno orožje v boju zoper virus, in ker bi s tako nesorazmernim poročanjem delali ne le uslugo vsem, ki praviloma s slabimi argumenti zavračajo cepljenje, temveč bi tako hkrati še dodatno poglabljali njihov strah."

(Filozof Borut Ošlaj o tem, kako naj družba preboli smrt 20-letnega dekleta, ki je bila posledica cepljenja s cepivom Janssen, ne da bi pri tem kričali drug na drugega; v intervjuju za MMC RTV SLO)

