Na Japonskem prvič po letu 2019 usmrtitve zapornikov

Lani je bilo v 18 državah po vsem svetu usmrčenih najmanj 483 ljudi

Na Japonskem so danes obesili tri zapornike, kar so prve usmrtitve v tej državi v zadnjih dveh letih. Kot je ob tem sporočila vlada v Tokiu, je ohranjanje smrtne kazni spričo ponavljajočih se grozljivih zločinov nujna.

Japonska je poleg ZDA ena redkih razvitih držav, kjer še imajo smrtno kazen. Kljub mednarodnim kritikam, še posebej s strani zagovornikov človekovih pravic, je javna podpora tovrstnemu kaznovanju v državi visoka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na izvršitev smrtne kazni na Japonskem trenutno čaka več kot 100 zapornikov, večinoma obsojenih zaradi množičnih umorov. Usmrtitve ponavadi izvedejo z obešenjem, praviloma dolgo časa po izreku kazni, a obenem oblasti izvršitve kazni napovejo le nekaj ur vnaprej.

Med tremi, ki so jih usmrtili v torek, je bil 65-letni Yasutaka Fujishiro, ki je leta 2004 s kladivom in nožem ubil svojo 80-letno teto, dva bratranca in še štiri ljudi. Preostala dva sta bila obsojena zaradi umora dveh uslužbencev v igralnem salonu leta 2003.

Leta 2019 so na Japonskem usmrtili tri zapornike, leta 2018 pa kar 15, med njimi 13 pripadnikov kulta Aum Shinrikyo, ki je leta 1995 izvedel grozljiv napad s sarinom na tokijski podzemni železnici.

Trenutno na Japonskem odmeva petkov požar v psihiatrični bolnišnici v Osaki, ki je po zadnjih podatkih terjal 25 življenj. Preiskovalci so javnosti že razkrili ime domnevnega požigalca, čeprav proti njemu še niti niso odprli uradne kazenske preiskave.

Po podatkih Amnesty International je bilo lani v 18 državah po vsem svetu usmrčenih najmanj 483 ljudi, kar je za približno četrtino manj kot v letu pred tem, število usmrtitev pa sicer upada že od leta 2015. V to številko ni zajeto "na tisoče" usmrtitev, ki naj bi jih izvedli na Kitajskem, saj Peking tovrstnih podatkov ne objavlja, tako kot tudi ne Severna Koreja in Vietnam.

