Provokacija ob dnevu, ki pozdravlja upor proti fašizmu

NAJBOLJ BRANO V LETU 2021

Aprila lani je vladni urad za komuniciranje (Ukom) v izjavi za medije sporočil, da bo letošnja državna proslava ob Dnevu upora proti okupatorju potekala na Mali gori nad Ribnico. "V vsebinskem delu slovesnosti bo poudarjena čistost misli in duha, izražena skozi poezijo predvsem malo znanih ali celo nekolikanj zamolčanih avtorjev Franceta Balantiča in Lojzeta Grozdeta, po drugi strani pa iz uveljavljenega avtorja Karla Destovnika Kajuha. Prav preplet obeh poetik in subtilno izbranih glasbeno povezovalnih elementov bo na najlepši možni način skušal osvetliti čas, ki je še danes zarezan v srčiko zgodovinske zavesti slovenskega naroda," je v izjavi za medije sporočila Janševa vlada.

Precej nenavadna je bila izbira slavnostnega govornika na državni proslavi, saj je bil to kar minister za gospodarstvo in predsednik stranke SMC Zdravko Počivalšek. Izbira vsebine programa pa je bila na dan, ko naj bi se poklonili partizanskim herojem, ki so našo deželo osvobodili izpod rok fašizma in nacizma, več kot zgolj nenavadna in bi jo težko označili za kaj manj kot provokacijo.

CELOTEN ČLANEK JE NA VOLJO NA TEJ SPLETNI POVEZAVI >>