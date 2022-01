Ko je Hojs poimensko objavil plače policistov

Januarja je notranji minister Aleš Hojs ocenil, da je stavka policistov "neupravičena in neutemeljena", zato je naročil evidenco stavkajočih policistov in na spletni strani notranjega ministrstva poimensko objavil plače 8694 uslužbencev ministrstva, policije in resornega inšpektorata.

Pri vsakem zaposlenem so navedeni ime, naziv, enota in bruto plača, ki jo je prejel za mesec december. Naveden je celoten bruto znesek skupaj z vsemi dodatki, na ministrstvu pa so pojasnili, da so plače zaradi dodatka na rizične razmere zaradi epidemije od deset (na ministrstvu in inšpektoratu) do dvajset odstotkov (na policiji) višje kot sicer. Prav tako so lahko v decembrski plači zajeti tudi poračuni plač dodatkov za pretekle mesece. Daleč najvišje plačilo je decembra tako prejel vodja preiskav na NPU Igor Razpotnik (9589,75 evrov bruto), še pet jih je zaslužilo več kot 7000 evrov, najnižje plače (940,58 evrov bruto) pa so prejeli kandidati za policiste.

