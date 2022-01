Ko ni bilo manjše države in večjega diktatorja

NAJBOLJ BRANO V LETU 2021

Vplivni bruseljski časnik Politico je v lani februarja objavljeni obširni analizi na podlagi pogovorov s slovenskimi novinarji in tujimi opazovalci glede medijev v Sloveniji pisal, da "napadi premierja Janeza Janše ustvarjajo ozračje strahu". "Vodja ene najmanjših članic EU bije veliko kampanjo proti novinarjem, ki jih ne mara," so zapisali. Kritike na račun Janševe vlade so bile lani v tujini vse glasnejše.

