Ni naključje, da so čarovnice pogosto povezovali z botaniko in medicino

Čarovništvo je zasedalo posebno mesto na seznamu zločinov, saj naj bi ga izvajali s pomočjo temnih sil, ki so stale obtoženemu v procesu ob strani

Usmrtitev čarovnic na grmadi, 1555 (kronika mesta Maribor)

V članku zgodovinarke Katarine Možina z naslovom Zeliščarice in babice – zato čarovnice? boste med drugim lahko prebrali, da je čarovništvo zasedalo posebno mesto na seznamu zločinov, saj naj bi ga izvajali s pomočjo temnih sil, ki so stale obtoženemu v procesu ob strani. Proces je torej pomenil sodnikov boj s hudičem.

"Ni naključje, da so čarovnice pogosto povezovali z botaniko in medicino. To znanje je v zgodovini prevladujoče moške civilizacije spadalo v prostor prepovedanega – ko pa je prešlo v domeno moškega, je ravno to prepovedano postalo legalno. Moški je prevzel monopol nad zdravljenjem, vključno s porodničarstvom, babica čarovnica pa je bila razglašena za šušmarko."



Katarina Možina,

zgodovinarka

Med preganjanimi zaradi čarovništva lahko na Slovenskem le nekaj primerov povežemo z zeliščarstvom, medtem ko ni bilo mogoče najti niti enega, povezanega z babištvom. "Nobena obtožena oseba namreč ni bila izpričana babica. Kljub temu zgodovina beleži primere, ki so povezani s povzročanjem bolezni, zastrupitvami, zdravljenjem bolezni, uporabo masti, narejene iz otrok, in vplivanjem na plodnost, s čimer pa so se v tistem času ukvarjale predvsem babice," zapiše Možina.

Na naših tleh je v času pregona čarovnic na krut način izgubilo življenje nekaj manj kot 500 oseb, v kar 69 odstotkih vseh primerov pa je šlo za pripadnice nežnejšega spola. "Med 128 procesi je le v 38 primerih mogoče najti povezavo med zeliščarstvom ter čarovništvom. Vsem pa je skupno, da se berejo kot grozljivi romani, saj gre vendarle za resnično dogajanje in ne za domišljijo pisca."

