Slavni astronom stopil v bran materi, ki so jo obtožili čarovništva

Vztrajal je pri točno določenem kazenskem procesu, in sicer pri formularnem postopku iz rimskega prava, kjer morajo biti vsi dokumenti predloženi pisno

Družinska zadeva. Znanstvenik Johannes Kepler (levo, slika je nastala okrog leta 1610) se je boril, da njegove matere (poleg rablja in mučilnih pripomočkov) ne bi usmrtili.

V članku Ulinke Rublack, profesorice zgodovine zgodnjega novega veka na St. Johns Collegeu v Cambridgeu, z naslovom "Iz danih dejstev ni moč sklepati na čarovništvo," boste lahko med drugim prebrali, da so leta 1615 v današnji Nemčiji Katharino Kepler obtožili čarovništva, v bran pa ji je pogumno stopil sin, slavni astronom Johannes Kepler.

Johannes Kepler (1571–1630) je eden najslavnejših astronomov vseh časov. Branil je Nikolaja Kopernika, ki je trdil, da se Zemlja vrti okoli Sonca, odkril, da se planeti okrog sonca gibljejo po elipsah, in prispeval revolucionarna odkritja v optiki. Manj znano pa je, da so leta 1615 astronomovo mater, Katharino Kepler, obdolžili čarovništva. Leta 1620 je prevzel obrambo, da bi rešil njeno življenje in svoj ugled.

Kepler je vztrajal pri točno določenem kazenskem procesu, in sicer pri formularnem postopku iz rimskega prava. Ta postopek je predvideval, da so vsi dokumenti predloženi pisno. Tako lahko zagovornik v polnosti preuči dokaze, ki jih je Kepler skrbno, kritično in besedilno obravnaval. Zaslišanja prič so bila namreč tako podrobna, da skopa analiza primera ni zadostovala.

Kepler se je trudil prikazati mater v drugačni luči: ne kot staro, na rob odrinjeno in vraževerno analfabetko, temveč kot bogaboječo meščanko, ki je z leti pridobila zanesljivo znanje o zdravljenju.

Njegov cilj je bil razkriti lažne trditve in neskladja v argumentaciji nasprotne strani. Tega je bil Kepler vajen že iz znanstvenih polemik. In prav takšno, v dejstva usmerjeno raziskovanje so čedalje bolj terjala vsa intelektualna področja.

Današnjim ljudem, ki vero v čarovnice dojemajo kot nerazumno, se bo njegovo ravnanje zdelo skoraj paradoksalno: znanstvenik namreč v zagovoru ni izključil možnosti, da je vera v čarovništvo lahko škodljiva – niti z besedo ni podvomil o obstoju čarovnic.

