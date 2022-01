Kdo je slavil na letošnji podelitvi zlatih globusov?

Po tri nagrade sta prejela filma The Power of the Dog in Zgodba z zahodne strani

The Power of the Dog

© Netflix

Vestern The Power of the Dog je v nedeljo na 79. podelitvi filmskih in televizijskih nagrad Združenja tujih dopisnikov Hollywooda osvojil tri zlate globuse v kategoriji filmskih dram, Zgodba z zahodne strani pa je osvojila prav tako tri zlate globuse v kategoriji glasbenih filmov ali komedij.

Letošnja podelitev je zaradi bojkota zvezdnikov v hotelu Beverly Hilton v Los Angelesu potekala brez občinstva in brez neposrednega televizijskega prenosa. Zmagovalce so sproti objavljali na Twitterju. Televizija NBC je prenos odpovedala zaradi pomanjkanja temnopoltih članov Združenja tujih dopisnikov Hollywooda in etičnih pomanjkljivosti, ki sta jih razkrila časopisa New York Times in Los Angeles Times.

The Power of the Dog je dobil zlati globus za najboljši dramski film, za režijo (Jane Campion) in za najboljšo stransko moško vlogo (Kodi Smith-McPhee). Praznih rok je ostal glavni moški igralec Benedict Cumberbatch, saj je zlati globus pobral Will Smith (King Richard). Za glavno žensko vlogo v dramskem filmu pa ga je dobila Nicole Kidman (Being the Ricardos).

Glasbeni film Stevena Spielberga Zgodba z zahodne strani je dobil zlati globus za najboljši film v kategoriji glasbenih filmov ali komedij, za najboljšo žensko vlogo (Rachel Zelger) in najboljšo stransko žensko vlogo (Ariana Debose). V tej kategoriji je zlati globus za najboljšo moško glavno vlogo dobil Andrew Garfield (Tisk, Tick... Boom!).

Zlati globus za najboljšo televizijsko dramsko serijo je dobila drama Nasledstvo, ki je dobila še nagradi za najboljšo stransko žensko vlogo v televizijski seriji (Sarah Snook) in najboljšo moško glavno vlogo v televizijski dramski seriji (Jeremy Strong).

Za najboljši film v tujem jeziku je bil proglašen japonski film Drive My Car, zlati globus za najboljšo televizijsko kratko serijo ali film pa je dobila serija The Underground Railroad. V tej kategoriji je zlati globus za najboljšo moško vlogo dobil Michael Keaton (Dopesick).

Kate Winslet je dobila zlati globus za glavno žensko vlogo v kratki seriji Mare of Easttown, Jean Smart pa za najboljšo žensko vlogo v glasbeni televizijski seriji ali komediji (Hacks). Hacks je dobila zlati globus za najboljšo glasbeno televizijsko serijo ali komedijo.

Zlati globus za najboljšo igralko v televizijski dramski seriji je dobila Michaela Jae Rodriguez (Pose), v kategoriji najboljših moških vlog v glasbeni televizijski seriji ali komediji pa je slavil Jason Sudeikis (Ted Lasso).

Nagrado za najboljšo stransko moško televizijsko vlogo je dobil O Yeong-Su (Squid Game), zlati globus za najboljši filmski scenarij pa je dobil Kenneth Branagh (Belfast). Med animiranimi filmi je slavil Encanto.

