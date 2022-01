Čarovniške procese je ustoličila demonologija

Razvila se je predstava o krivoverski čarovniški ločini, katere člani sklenejo pakt s hudičem, prezirajo Boga in se zavežejo, da bodo uničili stvarstvo

V intervjuju Uwe Klußmann z zgodovinarko Rito Voltmer, boste med drugim lahko prebrali, zakaj je Evropa tako vneto preganjala in obsojala domnevne čarovnice, zakaj ne moremo govoriti le o preganjanju žensk, ko so vendarle sodili tudi moškim, in kateri miti trdovratno vztrajajo še danes,

O tem, kdaj in zakaj so ljudje začeli preganjati čarovnice, je Voltmer dejala, da so se čarovniški procesi začeli v prelomnem času med srednjim vekom in zgodnjim novim vekom. "Verovanje v magijo, v ljudi, ki lahko s čarovnijo povzročijo škodo, ideje o zavezi s hudičem, vse to se je pojavljalo že prej, tako pri učenjakih kot preprostih ljudeh. Toda šele v 15. stoletju so se različni elementi povezali v delikt čarovništva, ki so ga čedalje pogosteje kazenskopravno preganjali."

Čarovniške procese je ustoličila demonologija, veda o delovanju demonov. "Razvila se je predstava o krivoverski čarovniški ločini, katere člani sklenejo pakt s hudičem, prezirajo Boga in se zavežejo, da bodo uničili stvarstvo. Preganjanje čarovnic se je začelo v krajih ob Ženevskem jezeru, se od tam širilo proti severu v Alzacijo, nato v vojvodino Lotaringijo, v Luksemburg, vse do Nizozemske in tudi proti jugu."

Večine obsojenih niso zažgali na grmadi, kot radi prikazujejo filmi. Priklenili so jih na steber in zaprli v slamnate koče, ki so jih nato zažgali.

O preganjanju čarovnic še vedno potekajo razprave. "Pomemben vidik so prelomni dogodki tistega časa: prodiranje Turkov v Evropo, pojav novih 'krivoverskih ločin', na primer husitov na Češkem, in vremenske neprilike, ki so povzročale slabe letine in lakoto. Danes vemo, da je bil to le odraz male ledene dobe. Svoje je pridala še verska negotovost, ki sta jo sprožili reformacija in protireformacija. Marsikdo je menil, da se bliža konec sveta, apokalipsa. 'Čarovnice' so služile kot grešni kozli, 'coprništvo' pa je pojasnilo težko razumljive pojave."

