Krutost čarovniških sodnikov je bila neizmerna

V nemški knezoškofiji Fulda so preganjanje zaostrili osebni interesi sodnika

V novi posebni številki MLADINA ZGODOVINA: ČAROVNICE, ki je že na voljo pri prodajalcih časopisov in v naši spletni trgovini, obravnavamo obračune z ženskami, ki se niso želele držati norm, ki so jih od njih zahtevale družbe. Zgodovina procese zoper čarovnice še vedno predstavlja rahlo romantično, na robu zgodb in pravljic, v posebni izdaji ČAROVNICE pa boste lahko izpod peresa različnih avtorjev in avtoric prebrali poglobljene članke o ravnanju z ženskami tako po svetu, Evropi kot seveda v Sloveniji.

V članku Benna Stieberja z naslovom Primer meščanke Merge Bien, boste lahko med drugim prebrali o tem, da so v nemški knezoškofiji Fulda preganjanje zaostrili osebni interesi sodnika. Žrtev procesov je bila tudi meščanka Merga Bien. Krutost čarovniških sodnikov je bila neizmerna.

"Vse, kar je Blasiusu Bienu ostalo od žene Merge Bien, je bil račun za pripor, mučenje in usmrtitev, ki je znašal 91,50 goldinarjev. Plačati ga je moral Balthasarju Nussu, fuldskemu čarovniškemu sodniku, torej človeku, ki je imel njegovo ženo kot žival več tednov zaprto v majhnem hlevu, kjer jo je mučil, preden jo je dal jeseni 1603 sežgati kot čarovnico."

Merga Bien je po danes znanih podatkih pripadala fuldskemu meščanskemu srednjemu stanu. Z uradnikom Blasiusom Bienom se je poročila, ko je bila – vsaj za tiste čase – že precej v letih. V župnijskih knjigah je zavedena kot krstna botra: znak, da je bila premožna in je pri ljudeh uživala ugled. A to je ni obvarovalo pred čarovniško blaznostjo, ki se je v Fuldi razmahnila leta 1603.

Mergo so več tednov mučili in slednjič je menda dejala: Ah, bog, tako sem hotela. Jeseni leta 1603 so jo zažgali. Samo v tem letu je za njo takšno smrt doživelo še 60 žensk.

"V cerkveni kneževini Fulda, območju pod duhovno oblastjo knezoopata Svetega rimskega cesarstva, je preganjanje čarovnic trajalo le kratek čas, a je bilo zato toliko bolj grozovito. V letih od 1603 do 1606, v drugem mandatu opata Balthasarja von Dernbacha, je preganjanju po nekaterih ocenah podleglo 250 žensk. Ne vemo natanko, ali je ta radikalni protireformator preganjanje čarovnic izrabil za svoj boj proti protestantom ali pa se je le prepustil takratnemu vsesplošnemu vzdušju, da bi si zagotovil podporo ljudi. Brez dvoma pa je pri tem grozovitem početju dal proste roke čarovniškemu sodniku Balthasarju Nussu, ki je znal preganjanje obrniti v svoj prid."

VEČ PREBERITE V POSEBNI ŠTEVILKI MLADINE ČAROVNICE >>